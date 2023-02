Usa: Project Veritas espelle il suo fondatore James O'Keefe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- James O'Keefe, fondatore dell'organizzazione di orientamento conservatore Project Veritas, nota per le sue operazioni di inchiesta sotto copertura, spesso contro entità o soggetti di orientamento progressista, ha annunciato di non avere più alcuna posizione all'interno del gruppo. "Sono stato privato della mia autorità come amministratore delegato e rimosso dal consiglio di amministrazione", ha riferito O'Keefe in un lungo video rilanciato dal quotidiano "New York Times". L'annuncio giunge al culmine di settimane di speculazioni, seguite alla pubblicazione da parte di Project Veritas di una conversazione registrata con un ignaro responsabile della ricerca della compagnia farmaceutica Pfizer. Nel video, il responsabile rivelava tra le altre cose che la compagnia stava pianificando la creazione di nuove varianti del Covid-19 in laboratorio per sviluppare nuove versioni del vaccino da destinare alla commercializzazione. La pubblicazione del video aveva causato polemiche e un immediato calo del titolo di Pfizer in borsa. (segue) (Was)