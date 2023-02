Usa: Project Veritas espelle il suo fondatore James O'Keefe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle settimane successive, O'Keefe, che aveva promesso ulteriori "rivelazioni", è stato tacitamente allontanato dall'organizzazione: il suo silenzio pubblico ha innescato dubbi e sdegno da parte dei sostenitori dell'organizzazione, che hanno accusato Project Veritas di essersi piegata a presunte influenze esterne. Ufficialmente, Project Veritas ha giustificato l'allontanamento di O'Keefe sostenendo che avesse atteggiamenti "crudeli" con i suoi collaboratori. "A volte sono un tipo difficile con cui lavorare", ha ammesso O'Keefe nel suo videomessaggio, affermando però di non sapere per quale ragione sia stato espulso dall'organizzazione che ha fondato, "e soprattutto, perché sia accaduto improvvisamente proprio ora". "La missione continua. Io non ho finito", ha aggiunto O'Keefe, precisando che "la missione forse dovrà assumere un nuovo nome". (Was)