Brasile: media, Lula in Cina tra il 27 e il 30 marzo incontrerà Xi e visiterà Shanghai (3)

- "L'obiettivo è attrarre più investimenti. Abbiamo molte possibilità, dalle energie rinnovabili all'idrogeno verde, dalle infrastrutture al comparto sanitario, dall'ingegneria aerospaziale, oltre all'istruzione, alla scienza e tecnologia, agricoltura, industria e al turismo. Non c'è area in cui non si possa attuare un aumento e una diversificazione del commercio bilaterale tra Brasile e Cina", ha affermato Alckmin. "Pechino è il primo partner commerciale del Brasile con un surplus da parte brasiliana. Il Paese ha rappresentato la quota maggiore delle esportazioni brasiliane nel 2021: il 31,28 per cento del totale, per un volume d'affari di 87,7 miliardi di dollari. Il secondo partner commerciale, gli Stati Uniti, rappresenta l'11 per cento del totale dell'export brasiliano, per un volume di 31,1 miliardi di dollari. Il Brasile conta con 70 miliardi di dollari di investimenti della Cina", ha concluso. (Brb)