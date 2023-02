Brasile: inondazioni a San Paolo, bilancio sale a 37 morti, 40 dispersi e oltre 2.500 sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 37 vittime il bilancio delle inondazioni che hanno colpito la regione litoranea dello stato di San Paolo, in Brasile, a causa delle forti piogge cadute nella zona nel corso del fine settimana. Lo riferiscono le autorità dello stato, secondo cui sono ancora in corso le ricerche degli almeno 40 dispersi. I sei municipi colpiti dal maltempo Guaruja, Bertilonga, Sao Sebastiao, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba contano almeno 1.730 gli sfollati, mentre sono 766 le persone rimaste senza casa che hanno bisogno di assistenza dello stato urgente. Secondo il Centro nazionale di monitoraggio e allerta dei disastri naturali (Cemaden) e l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) il volume di precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore è stato il più alto nella storia del paese. Con 684 millimetri di pioggia in un giorno, Bertioga segna il record brasiliano assoluto, superando i 534 millimetri registrati nel 2022 a Petropolis, nello stato di Rio de Jeneiro. In generale nei sei municipi le precipitazioni hanno superato quelle attese per tutto il mese di febbraio. (segue) (Brb)