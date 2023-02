Brasile: inondazioni a San Paolo, bilancio sale a 37 morti, 40 dispersi e oltre 2.500 sfollati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni sono state assunte al termine di una riunione tra Lula, il governatore dello stato, Tarcisio Freitas, e i sindaci delle città colpite. Hanno partecipato all'incontro anche otto ministri che, come il presidente, hanno interrotto le ferie di carnevale per visitare la regione. La delegazione composta dai ministri della Casa Civile, Rui Costa, dei Trasporti, Renan Filho, dei Porti e Aeroporti, Marcio França, dell'Integrazione e sviluppo regionale, Waldez Goes, delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha, dello Sport, Ana Moser, della segreteria generale della Presidenza, Marcio Macedo, delle Comunicazioni, Paulo Pimenta. Nel corso di una conferenza stampa, Lula ha manifestato la sua solidarietà alle popolazioni colpite e confermato che il governo federale, attraverso l'azione della protezione civile delle forze armate, lavora per offrire il sostegno al governo dello stato e dei municipi per aiutare le vittime. Il presidente ha evidenziato che, nonostante le differenze politiche, i tre livelli istituzionali lavorano insieme per risolvere i problemi. (segue) (Brb)