Medio Oriente: Consiglio di sicurezza condanna insediamenti, Netanyahu critica la firma degli Usa (2)

- La dichiarazione ha inoltre condannato "tutti gli atti di violenza contro i civili, compresi gli atti di terrorismo" e ha invitato tutte le parti a condannare gli atti di terrorismo, astenersi dall'incitamento alla violenza e individuare i responsabili che prendono di mira i civili. I membri hanno anche ricordato "l'obbligo dell'Autorità palestinese di rinunciare e affrontare il terrorismo". Da parte sua, l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito "unilaterale" l'annuncio del Consiglio di sicurezza, affermando che "nega il diritto degli ebrei a vivere nella nostra patria storica e ignora gli attacchi terroristici palestinesi in Gerusalemme nell'ultimo mese”. L'ufficio di Netanyahu ha affermato che la dichiarazione del Consiglio di sicurezza "chiude un occhio sul fatto che l'Autorità nazionale palestinese sovvenziona il terrorismo e paga le famiglie dei terroristi". In fine, in un inconsueto attacco a Washington, l'ufficio di Netanyahu ha concluso che la dichiarazione del Consiglio di sicurezza "non avrebbe dovuto essere redatta e gli Stati Uniti non avrebbero dovuto firmarla". (Res)