G7: Giappone annuncia incontro ministri Finanze il 23 febbraio (2)

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato che venerdì prossimo, 24 febbraio, Tokyo organizzerà un vertice in videoconferenza con gli altri leader del G7 e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel primo anniversario della guerra in corso in Ucraina. Kishida ha anche annunciato che il Giappone è pronto a stanziare a favore dell’Ucraina nuovi aiuti finanziari per 5,5 miliardi di dollari. Tokyo, che quest’anno ha la presidenza di turno del G7, ha già varato sanzioni contro Mosca dopo l’inizio della guerra e garantito assistenza finanziaria all’Ucraina per 600 milioni di dollari. Tuttavia, ha sottolineato Kishida durante una conferenza, “vi è ancora la necessità di assistere persone le cui fonti di reddito sono state distrutte dalle guerra e di ripristinare le infrastrutture danneggiate”. (segue) (Git)