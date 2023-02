Giappone: professionisti stranieri ad alto reddito otterranno cittadinanza dopo un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di aggiornare le norme sull'immigrazione nel tentativo di attrarre talenti professionali dall'estero, introducendo un significativo taglio dei tempi per l'ottenimento della residenza permanente nel Paese. Ad oggi il Giappone concede permessi di soggiorno a professionisti altamente qualificati sulla base di un sistema a punti, che tiene conto di fattori come il curriculum accademico, l'esperienza professionale e i risultati nel campo della ricerca. Quanti rientrano nei criteri fissati dal sistema possono ottenere la residenza permanente dopo tre anni, anziché i 10 solitamente necessari. L'aggiornamento che il governo intende introdurre da aprile ridurrebbe ulteriormente l'attesa ad un solo anno per i ricercatori e gli ingegneri che guadagnino almeno 20 milioni di yen annui (149 mila dollari) e che dispongano di una laurea specialistica o almeno 10 anni di esperienza lavorativa. La nuova agevolazione varrà anche per i dirigenti aziendali con un reddito annuo di almeno 40 milioni di yen e non meno di cinque anni di esperienza. A questi professionisti stranieri ad alto reddito sarà inoltre permesso di portare in Giappone due lavoratori stranieri, e i loro coniugi potranno lavorare a tempo pieno in una varietà di settori. (Git)