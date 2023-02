Ucraina-Usa: Zelensky, la nostra alleanza rafforza il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Ucraina e Stati Uniti "hanno raggiunto il livello storicamente più significativo. Possiamo essere definiti veri alleati e la nostra alleanza con gli Usa rafforza davvero il mondo". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, durante il consueto videomessaggio serale, dopo aver incontrato oggi il presidente statunitense, Joe Biden. "In questo momento, e proprio in Ucraina, si stanno decidendo le sorti dell'ordine mondiale, che si basa su regole, umanità e prevedibilità. E oggi, il presidente Biden e io abbiamo parlato, in particolare, di come fare tutto quest'anno per la nostra vittoria congiunta nella guerra iniziata dalla Russia", ha aggiunto Zelensky. "Oggi ho visto tanta determinazione da parte del presidente Biden e degli Stati Uniti. E voglio ringraziare il signor presidente per la sua visita e per i negoziati: sono stati davvero utili", ha aggiunto. Il presidente ucraina ha illustrato le esigenze di difesa di Kiev. "I nostri partner sono anche ben consapevoli di quali azioni attive siano necessarie per questo: azioni, prima di tutto, dei nostri soldati al fronte. Tutto ciò che serve è la determinazione".(Kiu)