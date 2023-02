Brasile: inondazioni a San Paolo, bilancio sale a 37 morti, 40 dispersi e oltre 2.500 sfollati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia il governo dello stato che quello federale hanno riconosciuto lo stato di calamità naturale per i sei municipi colpiti dal maltempo. La disposizione favorirà gli interventi di assistenza alle popolazioni colpite ristabilendo il breve tempo i servizi essenziali e la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche principali. Il governo dello stato ha stanziato 7 milioni di real (1,26 milioni di euro) per gestire le prime fasi della crisi. Mentre il governo federale ha stanziato 33,7 milioni di real (6,1 milioni di euro). L'idea è, in un primo momento, sbloccare fondi per garantire le forniture immediate di alimenti di base, prodotti per la pulizia delle case, kit per l'igiene personale e per la camera da letto, materassi, amache, oltre che finanziare le necessità delle squadre di ricerca e soccorso, fornire loro carburante e per il noleggio di camion e altri veicoli. (segue) (Brb)