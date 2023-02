Ucraina: Biden sente Meloni, focus su stretto coordinamento per sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Il presidente Usa ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro "stretto coordinamento in corso sul sostegno all'Ucraina, compresa l'assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria", precisa palazzo Chigi. (Com)