Usa: leader repubblicano McConnell incontrerà il presidente emiratino questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha in programma un incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, nel quadro della sua visita nel Paese questa settimana. Lo riferisce il portale di informazione “The Hill”, aggiungendo che il leader repubblicano andrà negli Emirati dopo essere stato in Germania, in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. McConnell sarà accompagnato dai senatori repubblicani Pete Ricketts, Thom Tillis, Ted Budd, Joni Ernst, Markwayne Mullin e Katie Britt. (Was)