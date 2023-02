Usa-Grecia: Blinken incontra premier Mitsotakis, focus su Ucraina, energia e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ad Atene. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito la partnership tra i due Paesi. Il capo della diplomazia di Washington ha anche ringraziato le autorità elleniche per la leadership a livello regionale, soprattutto nel campo degli approvvigionamenti energetici. Particolare attenzione è stata dedicata al conflitto in Ucraina e ai terremoti che hanno colpito la Turchia e la Siria nei giorni scorsi. Infine, le parti hanno discusso le responsabilità congiunte all’interno della Nato. (Was)