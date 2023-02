Usa: incendio in un impianto siderurgico in Ohio, almeno una persona in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sono intervenute a seguito di un incendio che ha interessato un impianto siderurgico della società Schumann and Co. ad Oakwood, in Ohio, a seguito del quale almeno una persona è stata ricoverata in ospedale. La notizia è stata confermata dal dipartimento dei vigili del fuoco della città di Twinsburg, il quale ha aggiunto che l’incendio ha anche causato una esplosione all’interno della fabbrica. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli in merito alle cause dell’incidente. (Was)