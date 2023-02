Usa: incendio in una fabbrica in Ohio, 13 persone portate in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici persone sono state portate in ospedale a seguito di una esplosione e di un incendio all’interno di un impianto siderurgico della società Schumann and Co. ad Oakwood, in Ohio. Lo ha confermato il dipartimento dei vigili del fuoco della città, aggiungendo che almeno una persona sarebbe in condizioni critiche. Le agenzie competenti sono intervenute per sedare l’incendio intorno alle 15 locali, e ora sarebbero impegnate ad estinguere i rimasugli. Le autorità cittadine non hanno ancora fornito dettagli in merito alle possibili cause dell’incidente. (Was)