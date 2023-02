Sport: Paesi occidentali ribadiscono contrarietà a partecipazione atleti russi a competizioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando che molti atleti ucraini non hanno potuto gareggiare alle competizioni internazionali a causa della guerra, i ministri hanno sottolineato che “la situazione in Ucraina è peggiorata nelle ultime settimane, e non ci sono segnali di un imminente cambiamento nell’approccio di Mosca: non riteniamo quindi che ci siano motivi validi per sospendere l’esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle competizioni”. Il documento è stato firmato dai ministri dello Sport (o dai funzionari equivalenti) di Austria, Belgio, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti. (Was)