Egitto: al via la visita del presidente dell'Uzbekistan al Cairo, prevista la firma di accordi

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto l'omologo dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, al suo arrivo all'aeroporto internazionale del Cairo. La visita durerà due giorni. Domani, 21 febbraio, nella sede del palazzo federale di Heliopolis, il presidente Al Sisi incontrerà l'omologo uzbeko per colloqui bilaterali alla presenza delle delegazioni bilaterali. In occasione dell'incontro saranno firmati una serie di accordi e memorandum d'intesa per lo sviluppo della cooperazione congiunta tra i due Paesi in alcuni importanti campi. (Cae)