Medio Oriente: Consiglio di sicurezza condanna insediamenti, Netanyahu critica la firma degli Usa

- I membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno pubblicato oggi una dichiarazione congiunta in cui condannano una serie di recenti annunci di espansione degli insediamenti israeliani. "Il Consiglio di sicurezza esprime profonda preoccupazione e sgomento per l'annuncio di Israele del 12 febbraio 2023, che annuncia l'ulteriore costruzione ed espansione degli insediamenti e la 'legalizzazione' degli avamposti degli insediamenti", si legge nella dichiarazione. La scorsa settimana il governo ha deciso di legalizzare nove avamposti, molti dei quali si trovano su terreni palestinesi privata, e hanno dato il via libera ai piani per la costruzione di circa 10.000 case negli insediamenti. Si tratta della prima dichiarazione di condanna di questo tipo dal 2016. "Il Consiglio di sicurezza ribadisce che le continue attività di insediamento israeliano stanno pericolosamente mettendo in pericolo la fattibilità della soluzione dei due Stati basata sui confini del 1967", si legge nel comunicato. (segue) (Res)