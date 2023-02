© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione monetaria della Banca d'Israele ha aumentato il tasso di interesse di un ulteriore 0,5 per cento, portandolo al ​​4,25 per cento. Si tratta dell'ottavo rialzo dei tassi effettuato dalla Banca d'Israele dall'aprile 2022 e il terzo rialzo consecutivo dello 0,5 per cento. La mossa mira a frenare l'aumento dell'inflazione, oggi al 5,4 per cento. (Res)