Ucraina: Conte, aiuti militari per svolta ma per ora c'è solo escalation

24 luglio 2021

- Nella fase iniziale del conflitto in Ucraina "abbiamo votato un solo decreto, poi non ci hanno mai fatto votare perché sono andati sempre andati al Copasir. Il Movimento cinque stelle all'inizio, per riequilibrare l'asimmetria delle forze in campo è stato favorevole anche agli aiuti militari però c'era un'intesa che è stata disattesa perché bisognava imprimere una svolta" con "sforzi diplomatici" mentre "qui c'è stata solo escalation, escalation, escalation". Lo ha detto il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4. In tema di aumento delle spese militari nel governo Conte, "erano 3 miliardi in 3 anni: qui stiamo parlando di 15 miliardi: stiamo facendo saltare tutti i bonus e i superbonus perché dobbiamo concentrarci sulle spese militari e perché non vogliamo abbracciare politiche espansive", ha concluso. (Rin)