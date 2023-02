Pd: Schlein, se sconfitta senza ombra di dubbio sosterrò Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolutamente sì, senza ombra di dubbio". Così Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico, nel corso del confronto a Sky Tg24, ha risposto a Stefano Bonaccini, suo rivale alla guida dei democratici, che le chiedeva se in caso di sconfitta fosse pronta a dargli una mano e a sostenerlo. "Lo abbiamo già dimostrato in Regione che siamo in grado di lavorare insieme", ha aggiunto Schlein. (Rin)