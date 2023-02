Turchia-Siria: 7 morti e oltre 600 feriti a causa della nuova scossa di terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno sette morti e oltre 600 feriti il bilancio della forte scossa di magnitudo 6.4 registrata nel sud della Turchia vicino al confine con la Siria alcune ore fa. Secondo quanto ha annunciato durante un punto stampa il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu, in Turchia il terremoto ha provocato tre morti e 213 feriti. In Siria, il sisma ha provocato la morte di quattro persone tra Aleppo e Tartous, oltre a 470 feriti, secondo quanto ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani. L’agenzia di stampa governativa “Sana” ha annunciato il ferimento di 47 persone ad Aleppo. L’epicentro è stato individuato nell’area di Defne, nella provincia di Hatay, situata a poco più di 20 chilometri dal confine con la provincia siriana di Latakia. La scossa è stata avvertita anche in Israele, Libano e Territori palestinesi. L’epicentro si trova in una delle zone più colpite dalle due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 registrate lo scorso 6 febbraio nella provincia turca di Kahramanmaras che hanno devastato ben undici governatorati turchi e 72 tra città e villaggi nella vicina Siria provocando oltre 46.000 morti. Secondo i media locali, gli edifici che avevano retto alla scossa del 6 febbraio sono crollati questa sera. Intanto, le autorità turche hanno registrato almeno 32 scosse di assestamento. (Res)