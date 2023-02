Superbonus: governo conferma detrazioni imposta, parziale soddisfazione associazioni per tavolo confronto e apertura su F24 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria per l'istituzione del tavolo tecnico e per l'apertura del governo all'utilizzo dell'F24 per lo sblocco dei crediti incagliati. Come Associazione nazionale costruttori edili (Ance), "siamo soddisfatti, abbiamo trovato un confronto franco, una grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi e quindi un'apertura sull'F24, che era una delle misure da noi proposte, e sull'apertura di un tavolo tecnico anche per il futuro", ha detto la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto con il governo. "Sono consapevoli che queste misure vanno prese rapidamente, perché non c'è più tempo, e adesso speriamo in questa rapidità di soluzione", ha proseguito. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, ha parlato di un incontro "positivo" con il governo, ma non ha nascosto che resta "preoccupazione" in merito alla cessione dei crediti. "È stato un incontro positivo per risolvere un problema che a noi artigiani sta molto a cuore. C'è un po' di preoccupazione per come dovrà essere accolto il tema della cessione dei crediti che per noi è fondamentale, e poi su come si dovrà delineare il periodo transitorio: cioè il periodo in cui le nostre aziende sono rimaste bloccate da questo provvedimento, soprattutto per i piccoli lavori di manutenzione", ha proseguito. Granelli ha rimarcato che "c'è da avviare subito un lavoro che ha nella velocità il suo fattore più importante perché tante nostre aziende sono oggi in una situazione di estrema difficoltà". Confartigianato, ha continuato, "ha caldeggiato l'intervento di Cassa depositi e prestiti" perché i lavori degli artigiani sono "di piccolo importo" e poco appetibili per il sistema bancario: "al momento ci si dice che non è possibile". "Noi – ha sottolineato – continueremo a chiederlo perché il range di nostri artigiani sono piccoli lavori di manutenzione e questo ci dà un po' di preoccupazione perché ci dà difficoltà a essere appetibili nel mondo bancario". "Abbiamo solamente parlato della possibilità che questo lo possano fare le banche attraverso il meccanismo di compensazione degli F24. C'è da verificare la fattibilità di questo percorso", ha proseguito. "Per noi che abbiamo piccoli importi c'è questo problema non da poco e speriamo che con la costituzione di questo tavolo si possa trovare un aiuto e una definizione adeguata per il nostro mondo", ha detto ancora Granelli.