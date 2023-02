Superbonus: governo conferma detrazioni imposta, parziale soddisfazione associazioni per tavolo confronto e apertura su F24 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Confapi “chiede di portare da quattro a dieci anni la detrazione dei crediti: questo consentirebbe di evitare dei rischi per molte aziende”, ha detto il presidente, Cristian Camisa, uscendo da palazzo Chigi. Inoltre “abbiamo auspicato che mentre si arriva all’anticipo degli F24, che è una delle ipotesi in campo, si possa attivare un prestito ponte con la cessione dei crediti da parte di Enel ed Eni, che hanno capienza e possibilità di reperire questi crediti”, ha detto Camisa. Infine “abbiamo chiesto che vi siano delle normative non settimanali o mensili ma che durino degli anni. Le nostre aziende hanno bisogno di programmazione per fare sì che gli investimenti in termini di macchinari e personale possano essere fatti nel lungo termine anche per venire incontro alle richieste europee”, ha proseguito. “Sui 19 miliardi di crediti incagliati ne rappresentiamo tre, rappresentiamo le piccole e medie industrie, quelle aziende a più scarsa patrimonializzazione e quindi a maggior ragione abbiamo necessità di un intervento particolarmente cenere”, ha concluso. Per il presidente di Confimi edilizia, Sergio Ventricelli, l’incontro “è andato bene perché c’è stata una presa di coscienza: è stato un confronto schietto e molto equilibrato”. “Noi non siamo contro nessuno – ha proseguito – ma vogliamo il rispetto delle regole. Buttare il lavoro fatto in questi anni sarebbe sbagliato”. “C’è stata un’apertura importante. Abbiamo parlato con l’Abi e probabilmente andiamo nella direzione auspicata di sbloccare i crediti per chi deve completare il lavoro”, ha aggiunto. “Abbiamo chiesto di posticipare le date, di portarle al 31 dicembre 2024 perché questo stallo ha bloccato tutti i lavori. Abbiamo chiesto con forza di fare parte del tavolo. Se si è creata qualche criticità prima è perché qualcuno non ci ha convocato: adesso non si ripeta lo stesso errore”, ha concluso Ventricelli. (Rin)