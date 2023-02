Superbonus: Albano, governo al lavoro per risolvere problema crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro tenutosi oggi tra il governo e le parti interessate sul tema del superbonus ha avuto un esito soddisfacente. Il governo sta lavorando per risolvere il problema dei crediti incagliati, ereditati da una situazione normativa complessa e poco lineare. Le soluzioni possibili verranno approfondite in un tavolo successivo". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia e le Finanze Lucia Albano a "Restart" in onda questa sera su Rai2. (Rin)