Pd: Bonaccini, posso garantire unità partito e programma per Italia

18 ottobre 2021

- "Ho acquisito l’esperienza giusta guidando il partito a vari livello e vincendo sempre". A dirlo è stato il presidente della regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nel corso del confronto a Sky Tg24 con Elly Schlein, anche lei candidata alla segreteria. "Posso garantire l’unità del partito, così necessaria in questo momento, ed allo stesso tempo avere un programma per l’Italia per riportare la sinistra al governo del Paese: serve un nuovo gruppo dirigente ed un partito che torni ad essere più popolare", ha aggiunto. (Rin)