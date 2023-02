Pd: Schlein, ridare casa a chi si sente orfano, serve sinistra all’altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "E' il tempo dell’umiltà, dell’ascolto. Abbiamo perso un’identità chiara che ora dobbiamo rimettere al centro e che deve essere comprensibile per la gente". Lo ha affermato Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico, nel corso del confronto a Sky Tg24 con Stefano Bonaccini, anche lui candidato alla segreteria. Schlein ha quindi parlato di priorità come "lotta alle disuguaglianze, alla precarietà, ai cambiamenti climatici: in questo il Pd è mancato in questi anni. Oggi - ha concluso - è il momento di ridare casa a chi si è sentito orfano, con una sinistra nuova che sia all’altezza delle sfide nuove". (Rin)