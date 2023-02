Ucraina: Schlein, non c’è sinistra senza mobilitazione per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ stato giusto sostenere in ogni forma il popolo ucraina a difenderei ad un’invasione criminale ma non possiamo aspettare che cada l’ultimo fucile per creare le condizioni" per giungere ad una pace: "non c’è sinistra senza una forte mobilitazione per la pace". Lo ha affermato Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico, nel corso del confronto a Sky Tg24 con Stefano Bonaccini, anche lui candidato alla segreteria. "Finche ci sarà bisogno" è giusto fornire armi a Kiev "ma non credo che la guerra si risolva con le armi", ha chiarito. (Rin)