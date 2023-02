Brasile: inondazioni a San Paolo, Lula sorvola l'area colpita e annuncia prime misure (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello stato di San Paolo ha invece precisato che la priorità al momento è la ricerca degli oltre 40 dispersi e l'assistenza alle persone colpite dalle alluvioni. Secondo quanto riferito dal governatore, Tarcisio de Freitas, in un'intervista rilasciata a "Tv Globo" questa mattina, più di 500 persone tra vigili del fuoco, personale della protezione civile, agenti delle forze dell'ordine, della polizia federale, delle forze armate e volontari, sono impegnate in azioni di salvataggio e identificazione delle vittime. Le attività sono iniziate ieri, 19 febbraio, e proseguono ininterrottamente, con il l'utilizzo di 53 mezzi e unità cinofile specializzati nella ricerca di persone dei vigili del fuoco, 31 mezzi della Polizia Militare, di cui due elicotteri, e due aerei dell'esercito. I servizi idrici, elettrici e telefonici sono compromessi a causa della caduta dei tralicci e dell'ingresso di acqua sedimenti negli impianti di trasmissione elettrica. Le precipitazioni registrate nelle ultime 24 ore, 600 millimetri, hanno superato quello atteso per tutto il mese di febbraio, causando il disastro. (Brb)