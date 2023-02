Sport: Paesi occidentali ribadiscono contrarietà a partecipazione atleti russi a competizioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dello Sport dei Paesi del blocco occidentale hanno ribadito la loro contrarietà alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali, dopo che il Comitato olimpico internazionale (Ioc), lo scorso 28 febbraio, ha proposto di autorizzare nuovamente la loro partecipazione, purché si presentino in maniera “neutrale”, e quindi senza mostrare i colori della propria bandiera o cantare gli inni nazionali. In una dichiarazione congiunta, i firmatari hanno ricordato la riunione avuta lo scorso 10 febbraio, durante la quale è stata ribadita “la devastazione inflitta dalla Russia alle infrastrutture sportive in Ucraina”. Facendo riferimento ai comunicati pubblicati dal Comitato in data 8 marzo e 4 luglio 2022, in cui sono state ribadite le sanzioni imposte alla Federazione Russa alla luce della guerra e la solidarietà nei confronti del popolo ucraino, i Paesi firmatari hanno affermato che “la proposta di un modello per consentire agli atleti russi e bielorussi di tornare a competere pone una serie di dubbi e preoccupazioni”. (segue) (Was)