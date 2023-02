Iran: Borrell, Aiea darà parere su arricchimento uranio nel corso della settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) dovrebbe rispondere questa settimana sulla presenza di rapporti che indicano un eventuale arricchimento dell'uranio da parte iraniana. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Ci sono rapporti che dicono che potrebbe esserci stato un arricchimento dell'uranio fatto dall'Iran. Si tratta di rapporti di cui non conosco la provenienza e di cui non conosco l'affidabilità", ha detto. "Arricchire l'uranio è più complicato di quanto sembri. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha tutte le capacità tecniche per monitorare ciò che sta accadendo nel processo e dovrebbe fornire una risposta esauriente nel corso di questa settimana", ha aggiunto. (Beb)