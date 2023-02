Superbonus: Castellone (M5s), da Giorgetti manipolazione di gravità inaudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ormai chiari tutti i contorni dell’attacco politico studiato a tavolino e lanciato dal centrodestra contro il M5s attraverso il superbonus, esattamente come avvenuto prima con il Reddito di cittadinanza. Desta allarme la manipolazione portata avanti, per supportare questo attacco, dal ministro dell'Economia Giorgetti, che a più riprese dà a intendere che in Italia ci sarebbe un buco da 110 miliardi. Ma a parte il fatto che 110 miliardi sono il valore degli investimenti attivati da tutti i bonus edilizi, non solo dal superbonus, la manipolazione di gravità inaudita sta nel dividere questa cifra per 60 milioni di italiani, facendola passare come un costo secco sulle loro spalle e senza ritorni economici. Invece solo di gettito fiscale, come stimato da autorevoli studi, lo Stato recupera il 70 per cento dell’investimento. In più ci sono benefici per la collettività che certo non passano attraverso un bilancio come il risparmio energetico, il taglio delle emissioni, la valorizzazione degli immobili. Se poi dovessimo seguire Giorgetti sulla strada ridicola del 'buco', sarebbe sin troppo evidente che ad averlo alimentato sarebbero semmai stati il governo Draghi, di cui Giorgetti è stato ministro, e quello Meloni. E appena il caso di ricordare, infatti, che gli esecutivi Draghi e Meloni hanno sfornato complessivamente due Def (Documento di economia e finanza), tre Nadef (Nota di aggiornamento al Def) e due leggi di Bilancio, documenti economici puntualmente trasmessi a Bruxelles dai quali non traspariva nessun buco e nessun allarme. Tra l’altro temo che Giorgetti non si sia accorto, quando era ministro dello sviluppo economico, che il superbonus è stato elogiato in sequenza: dalla stessa presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in una lettera a Draghi in cui preannunciava il pagamento di una tranche del Pnrr; dal country report della Commissione sull’Italia del maggio 2022; da un Report dell’Osservatorio europeo sulle costruzioni del novembre 2021". Lo comunica in una nota Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato.(Com)