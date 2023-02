Iran: Borrell, sanzioni inevitabili anche se non sufficienti, hanno dimensione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni all'Iran sono inevitabili, anche se non sufficienti. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari Esteri di Bruxelles. "Le sanzioni non sono solo necessarie, sono assolutamente inevitabili", ha detto. Questo significa che sono sufficienti? No, ovviamente non sono sufficienti. Se solo fosse così facile, molti problemi sarebbero risolti", ha aggiunto. "Ma le sanzioni hanno una dimensione politica e una dimensione pratica. E certamente all'Iran non piace che applichiamo le sanzioni. Ma non abbiamo altra scelta che farlo, perché gli eventi che si sono verificati sono quelli che sono", ha concluso Borrell. (Beb)