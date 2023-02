Italia-Ue: Urso auspica Commissione europea più consapevole della realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha auspicato che la prossima Commissione europea sia “più consapevole della realtà”. In questo modo, durante un incontro con la stampa italiana presso l'ambasciata d'Italia a Berlino, l'esponente del governo ha commentato la decisione del Parlamento europeo sulla messa al bando dei motori a combustione nell'Ue dal 2035. Al riguardo, Urso ha osservato come l'Europarlamento abbia approvato lo stop a tale tecnologia “a stretta maggioranza”. Sulle questioni Euro 7 e mezzi pesanti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha affermato che “deve già esserci una riflessione comune per renderli più corrispondenti all'esigenza reale del sistema sociale e produttivo dei nostri Paesi”. Urso ha, infine, sottolineato: “Per questo ci sarà il nostro impegno”. (Geb)