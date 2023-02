Pd: comitato Schlein, Elly prima in grandi città, ora vinciamo a primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly Schlein vince tra gli iscritti e le iscritte del Partito eemocratico nelle prime tre città italiane: Roma, Milano e Napoli e in molte altre grandi città italiane, da Genova a Venezia, La Spezia, Verona, Catania, Siena, Pisa e in oltre 30 Province. Grazie di cuore a tutti gli elettori e le elettrici che hanno deciso di sostenerci. Adesso inizia una nuova partita, si riparte da zero a zero. Il 26 febbraio alle primarie tutte e tutti potranno votare per un partito nuovo e far vincere l’unica candidata, Elly Schlein, che ha la capacità e la credibilità necessarie a cambiarlo". Lo afferma il comitato elettorale della mozione 'Parte da noi', a sostegno di Elly Schlein al congresso Pd. (Rin)