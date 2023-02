Pd: Cuperlo ironizza, prossima volta 151 mila iscritti siano sufficienti a eleggere segretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima volta facciamo che 151.000 iscritti e iscritte al Pd siano sufficienti a eleggere il segretario o la segretaria? Le regole non si cambiano mai in corsa. Ho detto 'la prossima volta'", ironizza su Facebook il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Gianni Cuperlo. I dati definitivi dai circoli Pd registrano che Stefano Bonaccini ha raccolto il 52,8 per cento, Elly Schlein il 34,8 per cento, mentre sono più distanti gli altri due candidati: Cuperlo (al 7,9 per cento) e De Micheli (al 4,3 per cento). Sono dunque Bonaccini e Schlein che si sfideranno alle primarie del 26 febbraio dove potranno votare anche i non iscritti. (Rin)