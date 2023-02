Iran: Borrell, accordo su nucleare congelato, vedremo cosa succederà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per l'accordo nucleare sono "in letargo invernale". A dirlo l'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Non abbiamo alcun interesse a spingere l'Iran verso una maggiore complicità o cooperazione con la Russia. Ma è chiaro che quello che è successo all'interno dell'Iran, il suo contributo allo sforzo militare russo, anche se l'Iran continua a negarlo, ha paralizzato un processo negoziale che nella sua essenza, già prima dell'estate, era a un punto molto maturo. Ora è congelato. Vedremo cosa succederà", ha detto. "Nella mia telefonata di ieri con il ministro degli Esteri iraniano, ho detto chiaramente che devono cessare il loro sostegno militare verso la Russia. L'Iran lo nega, ma credo che abbiamo abbastanza prove", ha aggiunto. "Inoltre, ho detto che devono rilasciare i cittadini di doppia nazionalità, europea e iraniana, che sono detenuti in Iran, e che devono rispettare gli impegni certificati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica", ha concluso. (Beb)