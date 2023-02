© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva partecipa alla presentazione dello studio "L'impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023", realizzato dal Centro di Ricerca Green - Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.Palazzo Lombardia, Belvedere 39° piano, piazza Città di Lombardia, (ore 11:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla presentazione dello studio "L'impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023" realizzato dal Centro di Ricerca Green Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.Palazzo Lombardia, Belvedere 39° piano, piazza Città di Lombardia (ore 11:30)VARIEUcraina, prossime alle vittime affamati di Pace. L'azione di Caritas in un anno di guerra.Via San Bernardino, 4 (ore 10)Letizia Moratti, presidente Associazione Genesi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra e iniziativa educativa "Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani" alla sua seconda edizione. Partecipano anche Stefano Boeri (Presidente di Triennale Milano), Franco Anelli (Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore), Marco Magnifico (Presidente FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano), Gabriele Nissim (Presidente Fondazione Gariwo, la foresta dei Giusti), Federico Moro (Segretario Generale RFK Italia Robert F. Kennedy Human Rights), Clarice Pecori Giraldi (Curatrice Collezione Genesi), Ilaria Bernardi (Curatrice Progetto Genesi).Triennale di Milano, Viale Emilio Alemagna, 6 (ore 11)Convegno "Redditività e sostenibilità: le nuove soluzioni per la maiscoltura italiana" promossO dall’Associazione Italiana Maiscoltori insieme a Confagricoltura e a Nomisma. Intervengono, tra gli altri: Marco Trevisan, preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; Cesare Soldi, presidente dell’Associazione Maiscoltori Italiani e della Frp cerali da foraggio di Confagricoltura Lombardia; Ersilia di Tullio (Nomisma); Riccardo Crotti, presidente Confagricoltura Lombardia; Alessandro Bettoni, presidente Federazione nazionale bioeconomia di Confagricoltura; Cesare Soldi, presidente Ami.Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, Via Stefano Leonida Bissolati, 74 (ore 16:30)Presentazione della nuova area multisport realizzata dal Gruppo Cap in Via Turoldo, un intervento di "Città metropolitana Spugna"-Villa Ghirlanda Silva, Via Frova, 10 Cinisello Balsamo (ore 17)Workshop “Le sfide e le professioni della sicurezza digitale”. Workshop a cura di Danilo Bruschi, Michele Colajanni e Marina MiserandinoSTEP FuturAbility District, Piazza Adriano Olivetti, 1 (ore 18)(Rem)