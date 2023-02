Torino: bene sequestrato alla mafia in corso Giulio Cesare diventerà spazio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'immobile sequestrato alla mafia in corso Giulio Cesare 38 a Torino diventerà uno spazio sociale. Lo ha deciso la Sala Rossa del Comune con un voto all'unanimità. "E' un locale commerciale di circa 35 metri quadri in prossimità della zona di Porta Palazzo e Ponte Mosca di potenziale interesse – ha spiegato la vicesindaca di Torino Michela Favaro – per una realtà del terzo settore attiva nel sociale. Si pensa a uno sportello informativo di zona o di primo accompagnamento rivolto a persone in difficoltà", ha concluso. (Rpi)