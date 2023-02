Superbonus: Granelli (Confartigianato), incontro positivo ma resta preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con il governo è stato “positivo” ma resta “preoccupazione” in merito alla cessione dei crediti. Lo ha detto il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto con il governo sul tema dei bonus edilizi. “È stato un incontro positivo per risolvere un problema che a noi artigiani sta molto a cuore. C’è un po' di preoccupazione per come dovrà essere accolto il tema della cessione dei crediti che per noi è fondamentale, e poi su come si dovrà delineare il periodo transitorio: cioè il periodo in cui le nostre aziende sono rimaste bloccate da questo provvedimento, soprattutto per i piccoli lavori di manutenzione”, ha proseguito. “C’è da avviare subito un lavoro che ha nella velocità il suo fattore più importante perché tante nostre aziende sono oggi in una situazione di estrema difficoltà”, ha aggiunto Granelli. (segue) (Rin)