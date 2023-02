Superbonus: Granelli (Confartigianato), incontro positivo ma resta preoccupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confartigianato, ha continuato, “ha caldeggiato l’intervento di Cassa depositi e prestiti” perché i lavori degli artigiani sono “di piccolo importo” e poco appetibili per il sistema bancario: “al momento ci si dice che non è possibile”. “Noi – ha sottolineato – continueremo a chiederlo perché il range di nostri artigiani sono piccoli lavori di manutenzione e questo ci dà un po' di preoccupazione perché ci dà difficoltà a essere appetibili nel mondo bancario”. “Abbiamo solamente parlato della possibilità che questo lo possano fare le banche attraverso il meccanismo di compensazione degli F24. C’è da verificare la fattibilità di questo percorso”, ha proseguito. “Per noi che abbiamo piccoli importi c’è questo problema non da poco e speriamo che con la costituzione di questo tavolo si possa trovare un aiuto e una definizione adeguata per il nostro mondo”, ha concluso Granelli. (Rin)