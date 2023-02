Egitto: allo studio un'area logistica per stoccaggio di grano e olio nel Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha discusso l'attuazione di un progetto per stabilire una zona franca logistica per lo stoccaggio di grano e olio nella zona economica del Canale di Suez. Lo riferisce un comunicato stampa del governo egiziano. Oggi, il primo ministro, Mostafa Madbouly, ha discusso l’argomento con il ministro degli Approvvigionamenti, Ali Al Moselhy, e il presidente del consiglio di amministrazione dell'Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez, Walid Gamal el Din. In base al progetto il grano e olio saranno immagazzinati per il trasporto verso una serie di mercati internazionali, oltre a soddisfare le esigenze del mercato egiziano. Secondo quanto si legge nella nota, il presidente dell’Autorità generale del Canale di Suez ha affermato di essere già in contatto con società internazionali produttrici di oli per creare impianti di raffinazione e per allestire magazzini nella zona economica del Canale di Suez. El Din ha anche sottolineato che il Brasile ha espresso il desiderio di realizzare un’area per lo stoccaggio di grano di produzione nazionale nella zona economica del Canale di Suez.(Cae)