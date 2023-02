Auto: Urso, tavoli con Stellantis e sindacati proseguono, "dobbiamo supportare e garantire investimenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- I tavoli tra governo, Stellantis e sindacati proseguono. È quanto dichiarato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro con la stampa italiana presso l'ambasciata d'Italia a Berlino. "Noi dobbiamo supportare e garantire gli investimenti per raggiungere gli obiettivi di aumento della produzione industriale nel settore dell'automotive e mantenimento dell'importante e significativa filiera industriale”, ha affermato il ministro. L'esponente dell'esecutivo ha aggiunto che il governo è “impegnato” con Stellantis e i sindacati e ha sottolineato: “Ci stiamo confrontando sul piano industriale. Siamo convinti di quanto importante sia questo settore per l'industria italiana”. A ogni modo, ciò va “coniugato con quelle che saranno le cornici europee”. Al riguardo, Urso ha affermato di aver discusso di tale questione durante gli incontri che ha avuto oggi a Berlino sia con il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, sia con rappresentanti del settore automobilistico della Germania. I colloqui si sono concentrati sui dossier Euro 7 e mezzi pesanti. “A nostro avviso, ha continuato Urso, “ci vuole una visione più pragmatica e meno ideologica in Europa rispetto a queste importanti questioni industriali per coniugare l'esigenza della riconversione ambientale, di cui siamo convinti”. Tuttavia, per il ministro delle Imprese e del Made in Italy, “le modalità e le tempistiche” della svolta ecologica “possono e devono essere riviste”. (Geb)