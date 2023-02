Scuola: Bonafoni (LcD), bene riconoscimento Roma famiglie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Roma Capitale che riconosce finalmente le famiglie omogenitoriali, permettendo da quest'anno nelle iscrizioni ai nidi la possibilità di qualificarsi come nuclei composti da due mamme o due papà". Lo dichiara in una nota la neo eletta consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni della lista civica D'Amato. "Un passo in avanti molto atteso dalle famiglie e dalle associazioni Lgbtqi+ che da anni si battono per la dignità e i diritti, reso possibile grazie al lavoro della Giunta Capitolina e delle Commissioni consiliari - aggiunge Bonafoni -. Anche la Capitale - come sottolineato dall'assessora alla Scuola Claudia Pratelli - finalmente si sintonizza con la realtà, proseguendo nel cammino per l'affermazione dei diritti di tutte e tutti", conclude.(Com)