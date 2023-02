Superbonus: Camisa (Confapi), abbiamo chiesto prestito ponte con cessione crediti da parte di Enel ed Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confapi chiede di portare da quattro a dieci anni la detrazione dei crediti: questo consentirebbe di evitare dei rischi per molte aziende. Lo ha detto il presidente di Confapi Cristian Camisa uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto con il governo sul tema dei bonus edilizi. Inoltre “abbiamo auspicato che mentre si arriva all’anticipo degli F24, che è una delle ipotesi in campo, si possa attivare un prestito ponte con la cessione dei crediti da parte di Enel ed Eni, che hanno capienza e possibilità di reperire questi crediti”, ha detto Camisa. Infine “abbiamo chiesto che vi siano delle normative non settimanali o mensili ma che durino degli anni. Le nostre aziende hanno bisogno di programmazione per fare sì che gli investimenti in termini di macchinari e personale possano essere fatti nel lungo termine anche per venire incontro alle richieste europee”, ha proseguito. “Sui 19 miliardi di crediti incagliati ne rappresentiamo tre, rappresentiamo le piccole e medie industrie, quelle aziende a più scarsa patrimonializzazione e quindi a maggior ragione abbiamo necessità di un intervento particolarmente cenere”, ha concluso Camisa. (Rin)