Scuola: Cgil, bene aggiornamento modulistica con inserimento coppie omogenitoriali

- "L'aggiornamento della modulistica per l'iscrizione ai nidi e alle scuole dell'infanzia di Roma Capitale con l'inserimento delle coppie omogenitoriali è una bella notizia che dimostra attenzione ai diritti". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Finalmente - continua la nota - si supera una discriminazione che costringeva le famiglie all'umiliazione di non essere riconosciute come tali e si tutela la dignità dei bambini e dei loro genitori. Da oggi le bambine e i bambini di queste famiglie e i loro genitori saranno riconosciuti anche formalmente come una famiglia con pari dignità rispetto a tutte le altre, almeno nel contesto scolastico della Capitale. Ci auguriamo che questo primo passo importante sulla strada dei diritti per ogni tipo di famiglia sia di buon auspicio affinché Roma diventi una città paladina del contrasto a qualsiasi tipo di discriminazione". (Com)