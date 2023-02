Superbonus: Ventricelli (Confimi), da governo apertura importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro “è andato bene perché c’è stata una presa di coscienza: è stato un confronto schietto e molto equilibrato”. Lo ha detto il presidente di Confimi edilizia, Sergio Ventricelli, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto con il governo sul tema dei bonus edilizi. “Noi non siamo contro nessuno – ha proseguito – ma vogliamo il rispetto delle regole. Buttare il lavoro fatto in questi anni sarebbe sbagliato”. “C’è stata un’apertura importante. Abbiamo parlato con l’Abi e probabilmente andiamo nella direzione auspicata di sbloccare i crediti per chi deve completare il lavoro”, ha aggiunto. “Abbiamo chiesto di posticipare le date, di portarle al 31 dicembre 2024 perché questo stallo ha bloccato tutti i lavori. Abbiamo chiesto con forza di fare parte del tavolo. Se si è creata qualche criticità prima è perché qualcuno non ci ha convocato: adesso non si ripeta lo stesso errore”, ha concluso Ventricelli. (Rin)