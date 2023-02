Superbonus: Conte, da Meloni manipolazione informativa, lo sosteneva in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Meloni ha ripetuto a pappagallo questo costo sulle spalle di ciascun italiano", ha detto il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Quarta Repubblica" su Rete4 in onda stasera, replicando alla premier che ha stimato in 2.000 a contribuente il costo del superbonus. "Con una manipolazione informativa e suggestiva" secondo la quale "anche un neonato sta pagando 2.000 euro. Il dato è completamente falso", ha chiarito. "Ma soprattutto è assolutamente falsa l'impostazione" perché "se la Meloni era consapevole che si tratta di un costo insostenibile" come mai ancora in campagna elettorale ha detto con Lega e Forza Italia che "si impegnavano a sostenere il superbonus e gli altri bonus?", ha osservato Conte per poi aggiungere che i conti dello Stato "sono pubblici". (Rin)