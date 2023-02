Superbonus: Costantini (Cna), disponibilità da governo su crediti incagliati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha fornito disponibilità al problema dei crediti incagliati utilizzando di più il rapporto con le banche. Lo ha detto il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, uscendo da palazzo Chigi al termine del confronto con il governo sul tema dei bonus edilizi. “Abbiamo avuto disponibilità anche in merito al caos generato dal decreto sull’edilizia libera e a ridiscutere, come proponeva lo stesso premier, binari nuovi e diversi per il futuro degli incentivi”, ha proseguito. “Abbiamo chiesto al governo, per tutte queste cose, di continuare questo tavolo che deve diventare un tavolo tecnico, urgente e immediato per dare una risposta alle pressioni che ci arrivano dalle imprese”, ha sottolineato. “Parliamo di un comparto in fibrillazione di 600 mila imprese di cui 540 mila sono rappresentate da artigiani e piccole imprese”, ha concluso Costantini. (Rin)