- Quello del superbonus "non è un costo, ma un investimento che viene portato in detrazione" e con l'efficientamento energetico "noi mettiamo in moto un'economia e così è stato" altrimenti "non ci spieghiamo il 6,7 per cento di Pil nel 2021 e il quasi il 4 per cento di Pil nel 2022". Lo ha detto il presidente e deputato del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "Quarta Repubblica" su Rete4 in onda stasera. (Rin)